Cygames wird das erste groß angelegte Festival zu Granblue Fantasy am 22. und 23. Dezember in Japan abhalten. Der Austragungsort ist die Makuhari-Messe in Chiba. Das Event läuft unter dem Namen Granblue Fantasy Fes 2017. Für die Fans bietet man Bühnenshows, eine Ausstellung und Gegenstände, die man nur bei diesem Anlass erwerben kann. Die offizielle Webseite, die über das Event berichtet, findet ihr bereits im Internet.

via Gematsu