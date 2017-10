GOG.com feiert Halloween mit SALE und Gratis-Games

By

Auch GOG.com feiert natürlich Halloween mit einem großen SALE. Typisch für GOG: Ihr könnt auch wieder kostenlose Games absahnen. Wenn ihr bei den zahlreichen Angeboten zuschlagt und dabei aus Versehen 12,79 Euro ausgebt, dann erhaltet ihr Tales from the Borderlands kostenlos als Bonus. Natürlich auch, wenn ihr mehr als 12,79 Euro ausgebt. Im Rahmen der Aktion gibt es außerdem wieder einige neue, gruselige GOG-Connect-Games. Dazu zählen SOMA, Amnesia und Layers of Fear! Wenn ihr diese Spiele bei Steam besitzt, gehört euch ab sofort auch die DRM-freie Kopie bei GOG Connect. Kostenlos.

Zu den gruseligen Klassikern, die drastisch gesenkt sind, zählen QUAKE und DOOM (jeweils 66 Prozent). Es gibt ein D&D-Paket mit Forgotten Realms und Ravenloft. Hotline Miami ist 80 Prozent gesenkt, Call of Cthulhu um 75 Prozent. Auf das frische Outlast II gibt es schon 40 Prozent. Insgesamt gibt es auf 200 Spiele Rabatte bis zu 90 Prozent. Viel Spaß beim Stöbern!

Die Halloween-Angebote 2017 gelten bis zum 2. November, 23:00 Uhr.