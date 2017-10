God Wars: Erste Details zum DLC Labyrinth of Yomi

By

Bereits vor wenigen Tagen hat Kadokawa Games einen größeren DLC zum strategischen Rollenspiel God Wars: Future Past angekündigt. Mittlerweile gibt es die ersten Details, die euch über den Inhalt aus dem Szenario „Labyrinth of Yomi“ informieren.

Der zusätzliche Inhalt soll noch in diesem Winter in Japan erscheinen und 50 Stages in das bestehende Spiel einfügen. Damit übersteigt man den Gehalt der Hauptgeschichte und bietet den eingefleischten Fans größere Herausforderungen. Die härteren Gefechte sind für Gruppen gedacht, deren Level bei 70 oder höher liegt. Je nach getroffenen Entscheidungen erlebt man verschiedene Enden, außerdem gesellen sich weitere spielbare Charaktere dazu. Insgesamt soll der Zusatz für 100 weitere Spielstunden sorgen.

Der neue Dungeon „Labyrinth of Yomi“ befindet sich tief verborgen im Gebirge von Izumo. Die Begrenzung der Stufen wird auf 199 erweitert. Zu den neuen spielbaren Helden gehören Momotaro, Inu, Kiji und Saru.

via Gematsu