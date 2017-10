God Eater: Infos zum neuen Ableger am 7. Oktober

Morgen, am 7. Oktober, will Bandai Namco neue Informationen über den kommenden Titel aus der Serie God Eater in einem Livestream verkünden. Die Enthüllung erfolgt nach dem Event „God Eater Orchestra“, das in Yokohama stattfindet. Die Ausstrahlung wird von Yuusuke Tomizawa (Generalproduzent der IP God Eater), Hiro Yoshimura, Yuya Tomiyama (Produzent von God Eater New Project), Synchronsprecherin Kanae Itou und Go Shiina geleitet.

Der kommende Ableger wurde zum ersten Mal auf der Tokyo Game Show 2016 erwähnt. Im März gab es einen Teaser-Trailer und die Veröffentlichung ist weltweit geplant.

Der Teaser-Trailer vom März:

via Gematsu