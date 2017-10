Gintama Rumble: Tsukuyo und Kamui sind spielbar

By

Wie die aktuelle Ausgabe der Weekly Jump verrät, gehören Tsukuyo und Kamui in Gintama Rumble zu den spielbaren Charakteren. Kagura wurde bereits durch einen früheren Artikel als Figur bestätigt, allerdings enthüllt die Zeitschrift, dass sie auch in einer Form auftauchen wird, wenn das Blut der Yato in ihrem Körper erwacht. Dadurch sinkt ihre Verteidigung, aber dafür erhöhen sich ihre Geschwindigkeit und ihre Angriffsstärke.

Tsukuyo nutzt in den Kämpfen Kunai und attackiert damit ihre Feinde aus der Distanz. Kamui setzt dagegen auf körperliche Stärke und zieht den Nahkampf vor. In Japan erscheint der Titel am 18. Januar 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Eine asiatische Fassung für PlayStation 4 ist geplant, jedoch gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum.

via Gematsu