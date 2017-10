Gintama Rumble: Tsukuyo, Kamui und Shinsuke

By

Bandai Namco hat den zweiten TV-Spot zu Gintama Rumble veröffentlicht, der euch die spielbaren Charaktere Tsukuyo, Yato Awakened Kagura und Kamui präsentiert. Dazu gibt es einen Blick auf die Bosse Housen und Abuto. Wenn ihr den ersten TV-Spot zum Videospiel verpasst habt, findet ihr diesen ebenfalls in diesem Artikel. Weiterhin hat der Entwickler die offizielle Webseite mit neuen Bildern der spielbaren Figuren versehen, zu denen bisher Sakata Gintoki, Kagura, Kotarou Katsura, Shinsuke Takasugi, Tsukuyo und Kamui gehören.

Shinsuke Takasugi:

Eine gefährliche Figur, die eine bewaffnete Einheit namens Kiheitai anführt und terroristische Anschläge plant. Er ist ein alter Freund von Gintoki und Katsura, doch nach dem Joui-Krieg werden ihre Bande zerschnitten.

Tsukuyo:

Anführerin der Gruppe Hyakka, welche die Aufgabe besitzt, aufmerksam Yoshiwara Paradise zu beschützen. Durch ihre Stärke hat sich die Frau den Namen „Death God Courtesan“ verdient. Sie besitzt eine ernsthafte Persönlichkeit. Im betrunkenen Zustand reagiert sie sehr brutal.

Kamui:

Ein Mitglied der Gruppe Yato Tribe und Kapitän der Einheit Harusame’s 7th Division. Er ist Kaguras älterer Bruder.

In Japan erscheint der Titel am 18. Januar 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Die asiatische Fassung soll ebenfalls an diesem Tag für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu