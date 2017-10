Gintama Rumble: Die Bosse Tokumori und Jirochou

By

Bandai Namco hat die offizielle Webseite zu Gintama Rumble mit neuen Informationen über die beiden Bosse Tokumori Saigou und Jirochou Doromizu versehen. Dazu gibt es mehrere neue Bilder, die euch nicht nur die erwähnten Figuren, sondern auch einige der Stages zeigen.

Tokumori Saigou:

Er gehört zur Gruppe „4 Devas of Kabuki District“ und betreibt die Bar „Transvestite Performing Club“. Während des Krieges verdiente er sich den Namen „White Loincloth Saigou“.

Jirochou Doromizu:

Er ist Anführer der Einheit „Dobunezumi Group“ und gehört ebenfalls zur Gruppe „4 Devas of Kabuki District“. Als Schwertmeister trägt er den Namen „Great Gallant“. Mit Otose gerät er in einen Konflikt.

Sadaharu:

Er ist Yorozuyas Haustier und wurde eines Tages von Kagura gefunden. Auf den ersten Blick wirkt er nur wie ein gigantischer Hund, aber in ihm steckt eine große Kraft.

Zu den gezeigten Stages gehören:

Kabuki District (Graveyard)

Kada’s Estate

In Japan erscheint der Titel am 18. Januar 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Die asiatische Fassung soll ebenfalls an diesem Tag für PlayStation 4 erscheinen.

