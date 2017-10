Gameplay-Videos zu Senran Kagura Burst Re:Newal

By

Marvelous hat drei weitere Videos zu Senran Kagura Burst Re:Newal veröffentlicht, die euch diesmal das Gameplay näherbringen sollen, nachdem es zuletzt um den Spielablauf ging. Konkret geht es um die „Aerial Rave“-Aktionen, die Shinobi-Transformationen und die Kostüm-Zerstörung.

Trefft eure Gegner mit bestimmten Angriffen, die sie zurückschleudern, und setzt dann sofort nach, um sie mit Kombos in der Luft zu halten und ihnen ordentlich zuzusetzen. Dieses Kunststück könnt ihr mehrfach am Stück aufführen, wie euch das erste Video zeigt.

Das zweite Video zeigt euch die Shinobi-Transformation, die Fans der Serie bestens kennen sollten. Bei dieser Aktion kleidet sich eure Dame als Shinobi um und verfügt dann über stärkere Angriffs- und Verteidigungswerte. Dadurch leert sich die Ninja Arts Gauge, die ihr durch normale Angriffe wieder füllt. Das dritte Video zeigt euch die Kostüm-Zerstörung im Kampf. Nehmen die Charaktere Schaden, wird dies visuell auch durch die Zerstörung der Kleidung dargestellt.

Das Remake des ersten Teils der Serie übernimmt die Action aus dem ursprünglichen Sidescroller-Actionspiel und überträgt diese in eine 3D-Spielwelt. Nicht nur die Kämpfe und die Grafiken erfahren eine große Veränderung, sondern auch die Shinobi-Verwandlungen. In Japan erscheint der Titel am 22. Februar 2018 für PlayStation 4.

Aerial Rave

Shinobi-Transformation

Kostüm-Zerstörung

