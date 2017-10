Full Metal Panic! Fight! Who Dares Wins erscheint in Asien

By

Bandai Namco Entertainment Asia hat eine asiatische Version von Full Metal Panic! Fight! Who Dares Wins für PlayStation 4 angekündigt, die in Südostasien mit englischen Texten erscheinen wird. Das strategische Rollenspiel wurde erst in der letzten Woche enthüllt. Für die Entwicklung ist die Firma B.B. Studio (Serie Super Robot Wars) zuständig.

In diesem Rollenspiel kämpft die weltstärkste bewaffnete Einheit „Mithril“ gegen die Gruppe „Amalgam“, welche aus dem Schatten agiert, und gegen die humanoiden Waffen „Arm Slave“. Eine offizielle Webseite findet ihr bereits im Internet.

via Gematsu