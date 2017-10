Final Fantasy XII: Zodiac Age eine Million Mal ausgeliefert

Square Enix hat zur Feier von einer Million ausgelieferter Einheiten von Final Fantasy XII: The Zodiac Age ein neues Video veröffentlicht, das ihr euch unten ansehen könnt. Außerdem richtet Producer Hiroaki Kato einige Worte an die Fans: „Vielen Dank an all die Fans, die uns geholfen haben, diesen Meilenstein zu erreichen“, so Kato. „Die Reaktionen der neuen Spieler und der Fans des Originals waren überwältigend.“

Eine weitere Überraschung hat der bekannte Art-Künstler Isamu Kamikokuryo parat, der eine Illustration veröffentlichte, die diesen Meilenstein feiern soll. Solltet ihr nun Gefallen finden an diesem Remaster, dann lest euch zunächst unseren Test durch.

Neben HD-Optik und einem neu aufgelegten Soundtrack gibt es vor allem die neuen Features der damaligen Zodiac-Version, die nur in Japan erschienen ist. Mit dem neuen Zodiac-Jobsystem können Charaktere frei entwickelt werden und jeder Charakter kann jeweils zwei von insgesamt zwölf Jobklassen annehmen.

Dazu gibt es auch zahlreiche Gameplay-Verbesserungen wie den Turbo-Modus zur schnellen Reise, PlayStation-Trophäen, Share-Funktionen, automatisches Speichern und verkürzte Ladezeiten. Neu ist auch ein Prüfungsmodus, in dem es die Spieler mit Monstern und Gegnern in bis zu 100 aufeinanderfolgenden Kämpfen aufnehmen müssen.