Final Fantasy Ultimania Archive erscheint im Westen

US-Publisher Dark Horse wird die Final-Fantasy-Ultimania-Archive-Reihe im Sommer 2018 in Nordamerika veröffentlichen. Die Ultimania-Reihe ist in Japan bekannt für ihre umfassende Begleitung eines jeden Final-Fantasy-Abenteuers, oft gibt es mehrere dicke Bücher zu nur einem Spiel. Die Archive-Sonderreihe beschäftigt sich mit der gesamten Spieleserie und erschien in drei Bänden.

Volume 1, das am 5. Juni 2018 in Nordamerika an den Start gehen soll, beinhaltet die ersten sechs Spiele der Serie. Auf 300 Seiten gibt es Unmengen an Artworks, Notizen und viele weitere Einblicke in die Entwicklung der Spiele. Die Bücher erscheinen mit Hardcover, Volume 1 könnt ihr bei Amazon bereits vorbestellen.