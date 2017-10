By

Wie Type-Moon verkündete, wird Fate/Grand Order VR feat. Mashu Kyrielight am 6. Dezember in Japan als kostenloser Download im PlayStation Store für PlayStation VR erscheinen. In diesem Spiel lernt man Mashu Kyrielight kennen, hat sein eigenes Zimmer und reist mit Mashu durch verschiedene Level. Im Internet findet ihr die offizielle Webseite zum Videospiel. Der eingefügte Trailer ist ein bekanntes Video, welches im Juli veröffentlicht wurde.

