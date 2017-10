By

Inzwischen ist das SNES-Mini weltweit erhältlich – wenn man angesichts der Verfügbarkeit davon sprechen kann. Zumindest wurde das Gerät vor einigen Tagen veröffentlicht. In Japan liegen nun erste Verkaufszahlen vor. Dort wurde das Super Famicom Mini innerhalb der ersten vier Verkaufstage stolze 368.913 Mal verkauft, wie der Famitsu-Verlag Enterbrain ermittelte. In Japan erschien das Gerät am 5. Oktober, gezählt wurde bis einschließlich 8. Oktober 2017.

via Gematsu