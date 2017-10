Europa-Termin und Season-Pass zu Dragon Ball FighterZ

Bandai Namco hat heute den konkreten Europa-Termin für Dragon Ball FighterZ angekündigt und die Gelegenheit genutzt, einen Season-Pass und weitere Details zum Spiel vorzustellen. Dragon Ball FighterZ erscheint schon am 26. Januar 2018 in Europa und damit ein wenig früher als geplant und sogar einige Tage vor dem Release in Japan. Bandai Namco stellte zudem die beiden kürzlich in der V-Jump enthüllten Charaktere Nappa und Captain Ginyu sowie das LINK-System des Story-Modus im Detail vor:

Captain Ginyu glänzt durch seine Stärke, vor allem weil Spieler ihn bis zum Ende des Kampfes gegen seinen Gegner austauschen können. Nappas Charakter verwendet, als schwerer Kämpfer, Saibamen um seine Feinde anzugreifen. Durch den richtigen Einsatz von Saibamen kann Nappa wertvolle Zeit gewinnen, um Energie aufzuladen oder einen Komboangriff vorzubereiten. Der Story-Modus wird Fans mit dem LINK-System gleichermaßen überraschen und erfreuen, dieser erlaubt Spielern verschiedene Charaktere zu verkörpern, ihre Gedanken zu teilen und sogar mit ihnen zu diskutieren, während sie im selben Körper leben! Doch das ist noch nicht alles! Der dreiteilige Story-Modus ermöglicht es Spielern drei verschiedene Perspektiven zu erleben, die jeweils unterschiedliche Details und Geheimnisse der ganzen Geschichte preisgeben. Hierbei durchlaufen sie zuerst den Super Warriors Arc aus der Sicht der Saiyajins, dann den Super Villain Arc aus der Perspektive der Gegner und schließlich den Android Arc aus der Perspektive der Androiden. Die Teilnahme an verschiedenen Kampfkombinationen in diesen drei Kapiteln ermöglicht es, Charaktere auszubauen und das fantastische Szenario von Dragon Ball FighterZ kennenzulernen! Auch die Karte des Story-Modus hält Überraschungen bereit, denn sie bietet Gelegenheit für neues, taktisches Vorgehen, da den Spielern verschiedene Optionen für ihr nächstes Ziel zur Verfügung stehen. Diese strategische Entscheidung hat Einfluss auf die Kampffähigkeiten in zukünftigen Begegnungen!

Im Onlinemodus des Spiels können sich im Circle-Match-Modus insgesamt 8 Spieler in einer Lobby treffen und gegeneinander kämpfen, bis zu vier Kämpfe können gleichzeitig stattfinden. Der World-Match-Modus ermöglicht es, zwischen einem Sparring- und einem Ranglistenspiel zu wählen.

Besonders interessant dürfte für Fans auch der angekündigte Season-Pass sein. Der FighterZ Pass wird die Standardversion um acht neue Charaktere erweitern. Konkreter wurde Bandai Namco an dieser Stelle noch nicht. Zusätzlich zum FighterZ Pass wird es auch eine digitale Ultimate Edition geben, die den FighterZ Pass und ein „Voice Pack“ sowie ein „Anime Music Pack“ enthält. Dieses Pack enthält 11 Songs aus dem Anime. So kämpfen die Spieler zum Klang von „CHA-LA HEAD-CHA-LA“ und „WE GOTTA POWER“, aber auch die bekanntesten Schluss- und Hintergrundlieder sind dabei.