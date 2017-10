Europa-Termin und neue Details zu Metal Gear Survive

Das erste Metal Gear in der Post-Kojima-Ära heißt Metal Gear Survive und hat mit den Spielen von Kojima nicht viel gemeinsam. Es handelt sich um ein Koop-Survival-Adventure, gespielt in der Third-Person-Perspektive. Neben dem Koop-Erlebnis für bis zu vier Teilnehmer gibt es aber auch eine Einzelspieler-Kampagne, in der man den Charakter und das Basislager entwickelt. Die so erzeugten Ausrüstungsgegenstände können auch im kooperativen Spiel genutzt werden. Konami gab heute weitere Details bekannt und nannte mit dem 22. Februar 2018 auch den konkreten Europa-Termin. Dann erscheint das Spiel für 39,99 Euro für PlayStation 4, Xbox One und PCs.

Metal Gear Survive knüpft an das Ende von Metal Gear Solid V: Ground Zeroes an. Durch ein mysteriöses Wurmloch werden die Spieler in eine gefahrvolle, feindliche Welt voller biologischer Bedrohungen gezogen, in der sie überleben und einen Weg zurück finden müssen. Dabei geht es nicht nur um den Kampf gegen tödliche Kreaturen, sondern auch um das Erforschen der Umgebung, um die Suche nach Nahrung, Wasser und anderen Ressourcen, welche sie benötigen, um am Leben zu bleiben.

Die gewonnenen Materialien werden genutzt, um Waffen, Gebäude und andere nützliche Gegenstände zu erstellen, ebenso wie zur Entwicklung des Base Camps. Diesem können Anlagen für den Anbau von Nahrungsmitteln und zur Tierzucht hinzugefügt werden. Neben bekannter Ausrüstung wie den Walker Gears und Fulton-Ballonen entwickeln die Spieler auch neue Waffen, mit denen sie die Horden an Kreaturen bekämpfen und sich in der feindlichen Umgebung behaupten.

Im Rahmen einer Vorbesteller-Kampagne zu Metal Gear Survive können sich Fans das Survival-Bonus-Pack sichern, das folgende Bonusinhalte bereithält:

Vier goldene Waffen: Schläger, Vorschlaghammer, Machete und Speer

Vier Survival-Halstücher im Metallic-Look

Zwei Gesten: “Daumen hoch” und “Fröhlich”

Mother-Base-Namensschild

“BOXMAN [THE ORANGE]”-Accessoire

“Kabuki”-Gesichtsbemalung

Nachfolgend seht ihr einige neue Screenshots, das Survival-Bonus-Pack und das deutsche Boxart.