Etrian Odyssey V: Veröffentlichungsdaten für Europa

Laut Atlus wird der Dungeon Crawler Etrian Odyssey V: Beyond the Myth am 17. Oktober in digitaler Form für Nintendo 3DS erscheinen. Wer das fünfte Abenteuer der Hauptserie lieber in physischer Form erleben möchte, muss sich bis zum 3. November gedulden. An diesem Tag wird eine Retail-Version im europäischen Handel erscheinen. Zu dieser Nachricht nannte Atlus einen Plan für die kostenpflichtigen DLCs, der wie folgt aussieht:

17. Oktober

New Explorers 1 ($1.99): School Boy Uniform

New Explorers 2 ($1.99): School Girl Uniform

New Explorers 3 ($1.99): Lady’s Sweater 24. Oktober

New Explorers 4 ($1.99): Etrian Odyssey 1 Protector

New Explorers 5 ($1.99): Etrian Odyssey 1 Medic

Wizardly Experience Quest ($1.99): Fügt eine neue und wiederholbare Quest hinzu und ein Accessoire, welches die erhaltenen Erfahrungspunkte verdreifacht.

Wizardly Fortune Quest ($1.99): Fügt eine neue und wiederholbare Quest hinzu und ein Accessoire, welches die Droprate der Feinde auf 100 Prozent bringt. 31. Oktober

New Explorers 6 ($1.99): Etrian Odyssey 2 Gunner

FM Synth Arranged Sounds ($4.99): Fügt eine Musikfunktion hinzu. Dadurch wechselt ihr die Hintergrundmusik des Spiels in den Optionen. Ab 17. Oktober erscheint ein kostenloses Theme zu Etrian Odyssey V: Beyond the Myth im eShop. In Nordamerika erhält die Launchedition zum Spiel ein Kunstbuch (bestehend aus 24 Seiten), eine CD (mit sechs Liedern) und eine Box. Auch in Europa erhält man zum Spiel ein Kunstbuch als Bonus, wenn man die Erstauflage der physischen Version vorbestellt oder kauft. via Gematsu