FDG Entertainment hat das erste Video zur Nintendo-Switch-Version von Blossom Tales: The Sleeping King veröffentlicht. Derzeit ist das Videospiel bei Steam erhältlich und soll im Winter für Nintendo Switch erscheinen. Der Titel bietet eine offene Spielwelt, die man in Form eines klassischen Action-Adventures erkundet. Dabei schlüpft der Spieler in die Rolle von Lily, einer Ritterin der Rose, die sich in ein Abenteuer begibt, um den König zu retten.

via Gematsu