Episode 2 zu Life is Strange: Before the Storm datiert

Publisher Square Enix gab in Form eines neuen Trailers zu Life is Strange: Before the Storm den offiziellen Releasetermin für die zweite Episode bekannt. Dieser wird der 19. Oktober 2017 sein, also genau sieben Wochen nach Veröffentlichung der ersten Episode. Der Trailer gibt unter anderem einen Einblick in neue Umgebungen und Charaktere des Spiels, aber auch zu Chloes und Rachels Plänen, welche sie in Zukunft verfolgen.

Während die Familienidylle von Chloe und Rachel weiter zerbröckelt, blüht ihre Freundschaft auf. Die beiden sprechen darüber, gemeinsam abzuhauen und alles hinter sich zu lassen. Doch bevor sie sich auf den Weg machen, will Chloe noch etwas für Frank Bowers erledigen. Dadurch bringt sie sich in Gefahr und entdeckt die hässlichere Seite ihrer Heimatstadt Arcadia Bay…

Die erste Episode von Life is Strange: Before the Storm trägt den Titel „Awake“ und ist bereits seit dem 31. August für Xbox One, PlayStation 4 und PCs erhältlich. Insgesamt sollen drei Episoden des Prequels veröffentlicht werden. Eine vierte Episode ist Teil der Digital Deluxe Edition. In dieser bekommen Fans noch einmal die Gelegenheit, die junge Max zu spielen.