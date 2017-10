Einzelhandelsversion zu One Piece und Naruto Shippuden

By

Die physische Deluxe Edition von One Piece: Unlimited World Red gibt es bereits für Nintendo Switch. Nun gab Bandai Namco bekannt, dass ihr diese Version ebenfalls für die PlayStation 4 käuflich erwerben könnt. Seit dem 27. Oktober könnt ihr die Einzelhandelsversion bei diversen Händlern kaufen. Doch dies ist nicht alles! Ab sofort gibt es ebenfalls die Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy für PlayStation 4 in physischer Form. Zuvor gab es beide Spiele nur in digitaler Form auf Sonys Heimkonsole.

via Gematsu