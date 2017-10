Ein Jahr PlayStation VR: Sony mit Rückblick und Vorschau

By

Seit einem Jahr ist PlayStation VR nun erhältlich und auch wenn das Gerät eine große Anhängerschaft gewonnen hat und die Software sich immer weiterentwickelt, kann derzeit wohl noch nicht davon die Rede sein, dass Virtual Reality auf dem Massenmarkt angekommen ist. Auch wenn Sony in einem neuen Blogbeitrag ein positives Fazit nach einem Jahr PlayStation VR zieht. Vor allem ist man auch weiterhin überzeugt, dass Virtual Reality ein Teil der Zukunft ist.

„Wir sind überzeugt, dass Virtual Reality der nächste Schritt in der Evolutionsgeschichte der Videospiele ist. […] Wir haben auf unserem Weg aber auch viel über das Medium gelernt. Die Zukunft von VR zu gestalten, ist, als würde man eine neue Sprache entwickeln. Vielleicht sogar ein ganz neues Alphabet“, so Shawn Layden. Bei der traditionellen Spieleentwicklung könne man auf 40 Jahre Erfahrung zurückgreifen, aber bei Virtual Reality eben noch nicht.

„VR zu einem Mainstream-Erfolg zu machen, wird den vollen Einsatz unserer besten und klügsten Köpfe erfordern“, so Layden weiter, der damit deutlich macht, dass dies durchaus auch weiterhin das Ziel von Sony ist. Der Weg dafür sei bereitet. „Mehr als 60 neue PS-VR-Spiele werden Ende 2017 und Anfang 2018 erscheinen“, so Layden, der stellvertretend Skyrim VR, Bravo Team, The Inpatient, Moss, Starchild und Rec Room nennt.