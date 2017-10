Square Enix hat drei neue Videos zu Dragon Quest Rivals veröffentlicht, die euch eine Übersicht der Spielmechanik präsentieren und euch die verschiedenen Charaktere und Monster zeigen. Dragon Quest Rivals ist ein originelles Kartenspiel, in dem man in rundenbasierten Kämpfen Charaktere und Monster aus der Spielreihe verwendet und so Rivalen mit dem eigenen Deck besiegt. Der Titel soll Anfang November in Japan für iOS und Android erscheinen. Eine Version für PCs befindet sich ebenfalls in Entwicklung.

via Gematsu