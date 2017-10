Dragon’s Crown Pro: Die ersten Bilder in 4K

By

Atlus hat die ersten Bilder zu Dragon’s Crown Pro in 4K-Auflösung verbreitet. Die kommende Version für PlayStation 4 unterstützt 4K-Auflösung, bietet einen neu aufgenommen orchestralen Soundtrack und eine Cross-Play-Funktion mit den Versionen für PlayStation 3 und PlayStation Vita. Die Sprachauswahl liegt in Englisch und Japanisch vor. Dazu sind in dieser Fassung bereits die Add-ons der sechs Geschichtenerzähler enthalten.

Zu den Stimmen gehören der Zauberer (gesprochen von Hiroki Yasumoto), die Hexe (gesprochen von Kikuko Inoue), der Zwerg (gesprochen von Unsho Ishizuka), die Elfe (gesprochen von Asami Imai), die Amazone (gesprochen von Atsuko Tanaka) und der Kämpfer (gesprochen von Kenjiro Tsuda). In Japan erscheint die Version für PlayStation 4 am 25. Januar.

via Gematsu