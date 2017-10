Dragon Quest Rivals erscheint im November in Japan

Dragon Quest Rivals wird in Japan am 2. November für Smartphones, die auf Android oder iOS basieren, erscheinen. Dragon Quest Rivals ist ein originelles Kartenspiel, in dem man in rundenbasierten Kämpfen Charaktere und Monster aus der Spielreihe verwendet und so Rivalen mit dem eigenen Deck besiegt.

Ab sofort werden Vorregistrierungen interessierter Spieler auf der offiziellen Webseite aufgenommen. Nutzt man diese Möglichkeit, wird man via E-Mail über den Start des Spiels informiert. Dazu bietet Square Enix die Kampagne „Early Start Campaign“ an, die Nutzern, die sich kurz nach Veröffentlichung des Titels zum Spielen entschließen, eine Belohnung verspricht. Personen, die sich zwischen dem 2. November und 1. Dezember für den Start des Spiels entscheiden, erhalten als Extras „Legend Rare Decision Ticket“, 1.200 Gold (ausreichend, um fünf Kartenpakete im Spiel zu kaufen) sowie drei „Special Digital Card Sleeves“.

Vom 2. bis zum 15. November gibt es doppelte Boni für das tägliche Einloggen. Eine Version für PCs befindet sich ebenfalls in Entwicklung.

via Gematsu