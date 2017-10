Dragon Ball FighterZ: Neue Charaktere nächste Woche

Bandai Namco will in der kommenden Woche zwei neue spielbare Charaktere zu Dragon Ball FighterZ enthüllen. Das verriet Max Scoville als Gastgeber der letzten Episode von Next Big Game von IGN. Die erste Vorstellung soll in der nächsten Episode von Next Big Game erfolgen, es ist jedoch unklar, wann diese online geht. Die letzten beiden Episoden erschienen montags. Gut möglich, dass man der Famitsu den Vortritt lässt.

In den letzten Tagen stellte Bandai Namco mit Nappa und Captain Ginyu bereits zwei weitere Charaktere vor, außerdem gab man mit dem 26. Januar 2018 den Europa-Termin bekannt und nannte erste Details zu einem Season-Pass. Dragon Ball FighterZ erscheint für PS4, Xbox One und PCs.

via Gematsu