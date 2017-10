Doukoku Soshite: Remaster für PS4 & PS Vita angekündigt

El Dia hat offiziell das Remaster von Doukoku Soshite… für PlayStation 4 und PlayStation Vita angekündigt. Die überarbeitete Version enthält zusätzliche Elemente wie eine höhere Auflösung und neue CG-Bilder. Derzeit liegt die Entwicklung bei 60 Prozent. Die originale Version ist im Jahr 1998 für Sega Saturn erschienen.

In diesem Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Schülers, der die High School besucht. Jeden Tag fahren er und seine Klassenkameraden mit einem Bus zur Schule. Eines Tages jedoch, als der Held mit der lieblichen Riyo während der Fahrt in ein Gespräch vertieft ist, gibt es einen Verkehrsunfall. Der Protagonist hört noch die Geräusche des Crashs und verliert dann das Bewusstsein. Als er wieder aufwacht, befindet er sich mit seinen Klassenkameraden (von denen die meisten weiblich sind) und weiteren Leuten, die ihm unbekannt sind, eingesperrt in einem Gebäude.

Schon bald bemerkt der Held, dass sich in diesem Anwesen schreckliche Dinge abspielen. Menschen werden unter geheimnisvollen Umständen getötet. Unter den versteckten Leichen findet er eine blutbefleckte Notiz und ein Foto. Wird es ihm gelingen das Geheimnis zu lüften um die Leute, die sein Schicksal teilen, zu beschützen?

In Japan soll das Videospiel am 26. April 2018 erscheinen.

via Gematsu