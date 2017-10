DOOM erscheint am 10. November für Nintendo Switch

By

Mit der Ankündigung von DOOM und Wolfenstein II: The New Colossus sorgte Bethesda beim letzten Nintendo Direct für zwei Überraschungen. Nun gab man den ersten konkreten Releasetermin für einen Teil des Duos bekannt. DOOM, das einst schon auf dem Nintendo 64 zuhause war, feiert am 10. November seine Rückkehr auf eine Nintendo-Konsole, nämlich Nintendo Switch.

In einem neuen Entwickler-Tagebuch sprechen Creative Director Hugo Martin und Executive Producer Marty Stratton über die zahlreichen Features, auf die sich Spieler in DOOM für Nintendo Switch freuen dürfen. Das Spiel enthält die komplette Singleplayer-Kampagne (mit allen Schwierigkeitsstufen), den Arcade-Modus, sämtliche Multiplayer-Karten und -Modi sowie alle bisher erschienenen DLC-Inhalte.

Zudem geht es um die Zusammenarbeit mit Panic Button und die Anstrengungen, die man unternommen hat, damit sich DOOM genauso schnell anfühlt wie auf anderen Plattformen. DOOM für Nintendo Switch könnt ihr euch bereits vorbestellen.