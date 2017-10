Die vier Göttinnen in Cyberdimension Neptunia

By

Idea Factory International hat ein neues Video zu Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online veröffentlicht, das euch die vier Göttinnen präsentiert. Eure Aufgabe besteht darin, die vier mächtigen Wesen in die Welt von Alsgard zu rufen, um mit ihrer Hilfe den König der Dämonen zu bezwingen. In Europa erscheint der Titel am 13. Oktober für PlayStation 4. Anfang 2018 soll die Version für PCs folgen. Für PlayStation 4 wird es hierzulande auch eine Handelsversion geben, die ihr bei Amazon bereits vorbestellen könnt.

Unseren Test zu diesem Videospiel findet ihr hier.

via Gematsu