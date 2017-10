Die ersten 13 Xbox-Spiele laufen jetzt auf Xbox One

Die zur E3 2017 angekündigte Abwärtskompatibilität für Xbox-Spiele auf Xbox One wird schon bald Realität. Während Sony sich fragt, wer das eigentlich spielen soll, schraubt Microsoft weiter fleißig am Fan-Service Abwärtskompatibilität. Das Programm der nativ abwärtskompatiblen Xbox-360-Games wird immer größer und nun wird es bald auch die ersten Xbox-Spiele geben, die ihr in eure Xbox One schieben und einfach spielen könnt.

Die ersten 13 nativ abwärtskompatiblen Spiele hat Microsoft nun bekanntgegeben:

Star Wars: Knights of the Old Republic

Ninja Gaiden Black

Crimson Skies: High Road to Revenge

Fuzion Frenzy

Prince of Persia: The Sands of Time

Psychonauts

Dead to Rights

Black

Grabbed by the Ghoulies

Sid Meier’s Pirates!

Red Faction II

BloodRayne 2

The King of Fighters Neowave

Diese Spiele sind mit dem heutigen Tag auf Xbox One spielbar und bieten Verbesserungen wie 1080p-Auflösung, schnellere Ladezeiten und eine bessere Framerate. Die Verbesserungen zeigt IGN in nachfolgendem Video anhand von Star Wars: Knights of the Old Republic:

via IGN