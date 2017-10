Deutsche Verkaufscharts: Saisonstart für FIFA 18 glückt

Na klar: FIFA 18 schiebt sich in den aktuellen deutschen Verkaufscharts ganz nach oben. Der neue EA-Hit landet in den PS4- und in den Xbox-One-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, jeweils auf Platz 1. Den zweiten Platz sichert sich hinter der Standardversion die „Ronaldo Edition“ des Spiels. In den PS4-Charts verdrängt FIFA den Vorwochensieger Destiny 2 auf Rang 3. In den Xbox-One-Charts landet Destiny 2 sogar hinter Forza Motorsport 7 auf Rang 4.

In den Nintendo-Switch-Charts schiebt sich Dauerbrenner Mario Kart 8 Deluxe wieder auf Platz 1 und verdrängt Vorwochensieger Pokémon Tekken DX auf Platz 3. Den zweiten Platz in den Switch-Charts holt sich Mario + Rabbids Kingdom Battle, das sich wieder vorschieben kann. Auf Nintendo 3DS landet Dauerbrenner Miitopia auf Rang 1, dem Neueinsteiger Yo-kai Watch 2: Geistige Geister bleibt nur Platz 2. Metroid: Samus Returns fällt auf Rang 3 ab.

In den PC-Charts dominiert Total War: Warhammer 2 – Limited Edition. Da hat sogar der Evergreen Die Sims 4 das Nachsehen. Die „Game of the Year“-Edition von Fallout 4 ist in den PC-Charts der zweithöchste Neueinsteiger, allerdings erst auf Platz 9.