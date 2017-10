Deutsche Verkaufscharts: FIFA trifft auch auf Switch

Nachdem FIFA 18 zuletzt in Deutschland erwartungsgemäß eingeschlagen hat wie ein Freistoß von Roberto Carlos, macht der Titel auch weiterhin hierzulande von sich reden. Er steht in der letzten Woche in fünf Charts, ermittelt von GfK Entertainment, an der Spitze. Zur Spitzenposition in den PS4-, PS3-, Xbox-One- und Xbox-360-Charts gestellt sich nun auch der Platz an der Sonne auf Nintendo Switch.

Nach der Kritik an dieser Version und dem Fakt, dass FIFA zuletzt wahrlich nicht auf Nintendo-Systemen zuhause war, durchaus eine Überraschung. GfK ermittelt Zahlen aber nur von Händlern – gut möglich, dass unter Hinzunahme digitaler Zahlen eher Rüben statt Bälle flogen. Stardew Valley ist in der Wahrnehmung derzeit deutlich präsenter. Auf Nintendo Switch landet Mario Kart 8 Deluxe übrigens auf dem zweiten Platz.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen kann in den PS4- und Xbox-One-Charts jeweils auf Platz 5 einsteigen. Die Silber-Medaille gehört auf PS4 Destiny 2 und auf Xbox One Forza Motorsport 7. In den Charts auf Nintendo 3DS liegen Mario und sein Kumpel Luigi in Mario & Luigi: Superstar Saga auf Rang 1. Layton’s Mystery Journey knobelt sich auf Platz 2! Miitopia wuselt auf Platz 3 umher.