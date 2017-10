Deutsche Verkaufscharts: ELEX beißt sich an die Spitze

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, beißt sich der neue Piranha-Bytes-Titel ELEX ganz oben fest. Das RPG von den Gothic-Machern steigt auf Platz 1 in den deutschen PC-Charts ein. In den Konsolen-Charts gibt es keine Höhenflüge für ELEX. In den PS4-Charts landet das Spiel auf Platz 8, in den Xbox-One-Charts aber sogar auf Platz 4.

Ein anderer Neueinsteiger heißt South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe. Das Spiel erscheint in drei Versionen, GfK ermittelt für jede Version wie immer jeweils eine Platzierung. Addiert man die Zahlen, hätte sicher mehr rausspringen können. So landet die Standardversion auf Platz 3 der PC-Charts, die Collector’s Edition auf Rang 6 der PC-Charts und die Gold Edition auf Rang 7 der PC-Charts. In den PS4- und Xbox-One-Charts gibt GfK nur Platz 5 als jeweils höchste Platzierung öffentlich heraus.

In den PS4-Charts dominiert erwartungsgemäß Gran Turismo Sport, das aber sogar in vier Versionen erscheint, die GfK einzeln listet. Die Standard Plus Edition, die Standard Edition, die Special Edition und die Collector’s Edition landen auf den Plätzen 2, 3, 4 und 10 der PS4-Charts. Man darf annehmen, dass die Platzierungen kumuliert für Platz 1 reichen, den so aber FIFA 18 weiterhin halten kann. Auch in den Xbox-One-Charts gehört dem König Fußball die Krone. Dahinter landet Forza Motorsport 7.

In den Charts für Nintendo Switch kann natürlich Neueinsteiger Fire Emblem Warriors punkten. Es reicht aber nur für Platz 2 hinter Dauerbrenner Mario Kart 8 Deluxe. Die Collector’s Edition landet auf Platz 3. Gern vergessen wird die 3DS-Version des Spiels – sie landet in den Nintendo-3DS-Charts auf Platz 7. Dort können Mario und Luigi mit ihrem RPG-Ableger Superstar Saga + Bowsers Schergen den ersten Platz behaupten, Miitopia ist Zweiter.