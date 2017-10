Deutsche Verkaufscharts: Der Horror hält Einzug

„Horror hält Einzug in die Games-Charts“, so titelt GfK Entertainment in dieser Woche. Und damit meinen die Marktforscher nicht nur den hohen Einstieg von Mittelerde: Schatten des Krieges, sondern natürlich auch den Bethesda-Schocker The Evil Within 2, der an dritter Stelle in den PS4-Charts startet. Friday the 13th schafft es immerhin auf Platz 10 der PS4-Charts. Mittelerde: Schatten des Krieges landet auf den Plätzen 2 (Standard) und 4 (Gold Edition). Unschlagbar bleibt in den PS4-Charts FIFA 18.

Auch in den Xbox-One-Charts kommt kein Gruselschocker oder Ork gegen FIFA 18 (erneut Platz 1) an. Mittelerde: Schatten des Krieges kommt hier auf Rang 2 bzw. 5. The Evil Within 2 kann nur bis Platz 4 Schrecken verbreiten. In den PC-Charts schafft es The Evil Within 2 auf Platz 4, Gold und Silber gehen abermals an Die Sims 4 und den Landwirtschafts-Simulator 17.

Auf Nintendo Switch kann Mario Kart 8 Deluxe diesmal FIFA 18 kurz vor der Ziellinie abfangen. Der Vorwochensieger FIFA 18 kommt auf Platz 2 ins Ziel. Höchster Neueinsteiger ist Sine Mora EX auf Platz 7. Auf Nintendo 3DS stößt Story of Seasons: Trio of Towns auf den ersten Platz vor und verscheucht Vorwochensieger Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen. Die neuen Spiele der Nintendo-Selects-Reihe dringen bis Rang 6 (Luigi’s Mansion 2) und Rang 5 (Super Mario 3D Land) vor.