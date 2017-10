Der zweite TV-Spot zu Occultic;Nine von 5pb.

By

5pb. hat den zweiten TV-Spot zu Occultic;Nine veröffentlicht. In dieser Handlung wird die Existenz von Geistern wissenschaftlich erklärt und die Entwicklung der Geschichte schlägt eine einzigartige Richtung an. Yuta Gamon (gesprochen von Yuki Kaji) ist der Held und ein selbsternannter NEET-Gott, der glaubt, dass Okkultismus erfunden ist.

Dennoch betreibt er einen eigenen Blog, der sich mit diesen Dingen beschäftigt und verknüpft diesen mit Affiliate-Links, mit dem Traum schnell reich zu werden. Mit seinen Artikeln, die ein Thema positiv und auch negativ behandeln, zieht er die Aufmerksamkeit der Leser auf sich. Während er Geschichten für seinen Blog sammelt, wird er dabei in eine Verschwörung gezogen, die mit der Existenz von Geistern verbunden ist.

In Japan wird der Titel am 9. November für PlayStation 4, PlayStation Vita und Xbox One erscheinen.

via Gematsu