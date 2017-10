Der Launchtrailer zu ELEX von Piranha Bytes

Ab heute ist das RPG ELEX für PlayStation 4, Xbox One und PCs von den Gothic-Machern Piranha Bytes erhältlich. Passend dazu veröffentlichte Publisher THQ Nordic den offiziellen Launchtrailer, den ihr euch unten ansehen könnt. Sollte euch nach etwas mehr Gameplay-Eindrücken sein, schaut in diesem älteren Beitrag vorbei. Im PlayStation Blog dürfen sich die Entwickler in einem neuen Blogbeitrag zudem über ihr besonderes Setting – Science-Fantasy – auslassen.

Technologisch fortgeschritten und zivilisiert war Magalan einst ein zukunftsträchtiger Planet. Doch das war alles, bevor der Meteor einschlug…. Die wenigen, die den Einschlag überstanden, befinden sich in einem Kampf ums Überleben, in dessen Zentrum ein besonderes Element steht. Ein Element, das das Schicksal des Planeten entscheiden soll: Elex – ein wertvoller, limitierter Rohstoff, den der Meteor mit sich brachte. Elex kann Maschinen antreiben, die Tür zur Magie öffnen oder Leben in neue, stärkere Formen umwandeln. Nun bleibt die Frage: Können die neue Technologie oder Magie Magalan retten? Oder wird diese neue Macht alle vernichten, die in den noch vorhandenen Ruinen leben?

Bei Amazon könnt ihr euch die Handelsversion des Spiels kaufen.