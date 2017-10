Der Launchtrailer zu Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Das digital bereits für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichte Dragon’s Dogma: Dark Arisen steht ab heute auch physisch im Handel zum Kauf bereit. Neben optischen Verbesserungen, die Capcom in den letzten Wochen mit mehreren Vergleichsvideos beleuchtete, bietet das Paket neben allen Originalinhalten auch die namensgebende Dark-Arisen-Erweiterung samt der neuen Spielwelt Insel Finstergram, neuen Waffen und Rüstungen. Die Handelsversion kostet 24,99 Euro.

Die Drachen kehren zurück nach Gransys. Als auserwählter Erweckter nehmen die Spieler in Dragon’s Dogma: Dark Arisen das Schicksal der Welt in ihre Hände. In einem epischen Fantasy-Setting verbindet Dragon’s Dogma: Dark Arisen aufregende und tiefe Kämpfe mit einer lebendigen, frei erkundbaren Welt. Spieler können ihren Charakter aus neun verschiedenen Klassen kreieren und werden von einem von drei vertrauenswürdigen KI-Kompagnons, Vasall genannt, begleitet. Diese Verbündeten kämpfen unabhängig und entwickeln sich, während der Spieler sich aufmacht, der Hydra ihre vier Köpfe abzuschlagen, auf Greifen springt und viele weitere Angst einflößende Kreaturen bezwingt.