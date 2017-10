Der Launchtrailer zu Blue Reflection von Gust

Eine ereignisreiche Woche mit vielen Veröffentlichungen liegt hinter uns. Dazu zählt auch Blue Reflection, das neue Spiel von Gust. In unserem Artikel-Archiv erfahrt ihr alles über die magischen Reflector-Fähigkeiten, die Bedeutsamkeit der Freundschaft oder das Kampfsystem des Spiels. Blue Reflection ist für PlayStation 4 ab sofort physisch erhältlich!

Spieler schlüpfen in die Rolle der Schülerin Hinako Shirai, deren Ballettkarriere nach einem tragischen Unfall vor dem plötzlichen Aus steht. Sie kapselt sich selbst von ihrer Umwelt ab, bis sie die Kraft der Reflection erlernt – nun steht sie vor Aufgaben größer als alles, was je ein Teenager vollbringen musste. Sie reist zwischen der realen Welt und dem Common – einer Art kollektivem Bewusstsein der Menschheit – hin und her und verstrickt sich immer tiefer in abwechslungsreiche Abenteuer.

Blue Reflection verbindet eindrucksvolle Kämpfe mit umfassenden Simulations-Elementen. Freundschaften schließen, die Nutzung eines Schul-Netzwerks, Vereinsleben, aber auch Zeit für sich zu finden sind die Herausforderungen eines Teenager-Lebens, dem sich der Spieler gegenüber sieht. Auf der anderen Seite müssen Hinako und ihre magischen Freunde Yuzu und Lime tief in das Common vordringen, wo sie dank ihrer Reflector-Formen frei navigieren können. Rätsel und Gefahren warten in dieser Dimension an jeder Ecke – während das Schicksal der Menschheit in ihren Händen liegt.