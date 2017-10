Demon Gaze II: Video erklärt das Spielsystem

By

NIS America hat ein neues Video zu Demon Gaze II veröffentlicht, welches euch das Spielsystem erklärt. In diesem Dungeon Crawler erstellt ihr eure Gruppe und kämpft an der Seite von Dämonen. Verstärkt ihr die Freundschaft zu diesen Kreaturen, werden sie mächtiger und entfalten ihr volles Potential, wenn ihr ihnen durch die Funktion „Maintenance“ eure Liebe zeigt. Setzt ihr in bestimmten Kämpfen Edelsteine ein, gibt es bessere Belohnungen für eure Gruppe.

Der Dungeon Crawler erscheint am 17. November in Europa für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

via Gematsu