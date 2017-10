Demon Gaze II: Global Edition erscheint in Japan

Ähnlich wie bei dem Vorgänger Demon Gaze wird auch im Fall von Demon Gaze II eine japanische Version der westlichen Fassung erscheinen. Diese gelangt unter der Bezeichnung Demon Gaze II: Global Edition für PlayStation 4 und PlayStation Vita auf den Markt. Am 14. Dezember soll die Edition in Japan erscheinen.

Neben Full HD bietet die Version englische Texte und eine englische Tonspur, dazu den zusätzlichen Inhalt „Call of the Grimodar“, der ebenfalls für die ursprüngliche Fassung als kostenloser DLC erhältlich ist. Der Dungeon Crawler erscheint am 17. November in Europa für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

via Gematsu