Demo zu Yakuza Kiwami 2 erscheint im November

Sega hat angekündigt, dass man eine spielbare Demo zu Yakuza Kiwami 2 noch im November in Japan für PlayStation 4 veröffentlichen will. Zu den Inhalten und dem konkreten Termin machte man noch keine Angaben. Für die Wochen rund um den Launch kündigte man zudem an, zahlreiche TV-Spots ausstrahlen zu wollen. Ein Hands-on-Event mit Autogrammstunden soll außerdem im November in Dotonbori, Osaka (bekannt als Sotenbori im Spiel) stattfinden.

Yakuza Kiwami 2 erscheint schon am 7. Dezember in Japan, wurde bisher aber leider nicht offiziell für den Westen angekündigt. Wie schon Yakuza Kiwami bekommt auch Yakuza Kiwami 2 die „Kiwami-Behandlung“. Yakuza Kiwami 2 wird mit der Dragon Engine des neuen Yakuza 6 von Grund auf neu gestaltet. Außerdem wird es wieder neue Story-Inhalte, neue Aktivitäten und neue Sprachausgabe geben. Als besonders relevant hebt Sega das neue „Truth of Majima Goro“-Szenario hervor, in dem Goro Majima spielbar sein wird.

