Deluxe Edition zur kommenden Zelda Encyclopedia

Am 24. April 2018 erscheint die The Legend of Zelda Encyclopedia von Dark Horse und wie so oft wird es auch eine Deluxe Edition geben. In dem 320-seitigen Werk findet man Informationen zu Orten, Charakteren und mehr. Zusammen mit Hyrule Historia und Art & Artifacts bildet es die sogenannte Goddess Collection mit Hintergrundwissen rund um das The-Legend-of-Zelda-Universum.

Das Hardcover-Nachschlagewerk der Deluxe Edition ist in goldene Folie gehüllt und mit Prägungen verziert. Sie ist dabei einem NES-Cartrige nachempfunden und sogar Booklet und Hülle gibt es dazu – sehr authentisch! Leider passt es, im Gegensatz zu seiner Ursprungsform, optisch nicht mehr zu den anderen Bänden der Goddess Collection, die in einem einheitlichen Stil gehalten wurden.

Die Deluxe Edition der Zelda Encyclopedia könnt ihr euch bequem bei Amazon.de vorbestellen.

via Kotaku