Deep Strange Journey: Werbung mit Fake-Sidescroller

Um das Videospiel Shin Megami Tensei: Deep Strange Journey auffällig in Japan zu bewerben, präsentiert Atlus ein Video, das euch einen Fake-Sidescroller zeigt. In diesem kurzen Abenteuer sind Jack Frost und Jack O’Lantern die Helden, die gemeinsam die Geheimnisse von Schwarzwelt ergründen. Am Ende der Aufnahme weist der Entwickler darauf hin, dass es sich um einen Fake handelt.

In Japan erscheint der Titel am 26. Oktober für Nintendo 3DS und Anfang 2018 in Europa und Nordamerika. Auch wenn das Video ein Fake ist, würde euch ein solches Videospiel interessieren?

via Gematsu