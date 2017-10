Death Mark erscheint für PS4 und Nintendo Switch

Das erst im Sommer für PS Vita in Japan veröffentlichte Horrorspiel Death Mark erhält neue Umsetzungen für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Wie die japanische Famitsu in ihrer neuesten Ausgabe berichtet, plant Entwickler Experience Inc. für die neuen Umsetzungen mit einer HD-Grafik, aber auch neuen Spielelementen und Episoden. Außerdem soll es eine „Event Gallery“ geben. Die PS4-Version soll schon am 18. Januar 2018 in Japan erscheinen. Für die Nintendo-Switch-Version steht noch kein Termin fest, sie folgt aber im Frühjahr 2018.

Eine verlassene Schule befindet sich in H City. Es ist spät in der Nacht. Das Innere des Gebäudes hat sich in einen Platz verwandelt, der von Bestien regiert wird. Ein unheimliches Wesen, das eine Uniform trägt, durchstreift die Korridore, an denen Blumen blühen.

In einem Wald, den keiner in der Nacht zu betreten vermag, liegen Leichen, deren Anblick an Bienenstöcke erinnert. Wagt man sich dennoch in dieses Gebiet, folgt man einem Pfad, der von Dunkelheit umhüllt ist. Hier fühlt man die Gegenwart eines geheimnisvollen Wesens. Der Protagonist ist ein Mann im mittleren Alter, der seine Erinnerungen verloren hat. Nun an diesem Ort wird er verstehen, wieso er das „Zeichen“ trägt…

Viele weitere Details zum Spiel lest ihr in dieser News. Nachfolgend ein älterer Trailer:

via Gematsu