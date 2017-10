Das war… Kalenderwoche 43/2017

Auch wir wollen heute nochmals einen Blick auf den Release von Super Mario Odyssey werfen, dazu sorgte ein Eintrag bei Amazon für Aufregung, eine Collector’s Edition wurde enthüllt und eine Verschiebung bekanntgegeben. Neben weiteren Ankündigungen, Premieren und Videos findet ihr am Ende dieses Artikels außerdem unsere fünf neuen Reviews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Für die Fans hatte das Warten in dieser Woche endlich ein Ende, denn Super Mario Odyssey (Switch) ist seit wenigen Tagen erhältlich! Wer noch Zweifel hatte und mit dem Kauf zögern wollte, dürfte hingegen von den zahlreichen guten Wertungen überzeugt worden sein. Diese fallen nämlich geradezu historisch hoch aus! Wer also Lust auf einen neuen Mario-Titel verspürt, der kann hier bedenkenlos zugreifen.

Fans von Kingdom Hearts oder vor allem solche, welche es noch werden wollen, dürften bald mit einer neuen Kingdom Hearts PS4 Collection auf ihre Kosten kommen. Ein entsprechender Eintrag tauchte nämlich in dieser Woche bei Amazon und Koch Media auf, wurde inzwischen aber wieder entfernt. Gemäß Beschreibung handelt es sich dabei um eine Sammlung bestehend aus Kingdom Hearts HD 1.5, HD 2.5 und HD 2.8 Final Chapter Prologue. Die offizielle Ankündigung dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein!

Bandai Namco lässt uns hingegen nicht warten, denn die Collector’s Edition zu Sword Art Online: Fatal Bullet (PS4, Xbox One, PC) wird definitiv hierzulande erscheinen. Besonders stechen hier gleich zwei Figuren hervor, über den Preis und Vorbestellungsmöglichkeiten ist hingegen noch nichts bekannt. Dafür haben wir mit dem 23. Februar 2018 bereits einen Europa-Termin! Falls ihr nun neugierig geworden seid, in einem aktuellen Livestream wurde der Titel zehn Minuten lang angespielt.

Die Mehrspieler-Erweiterung „Gefährten“ zu Final Fantasy XV (PS4, Xbox One) hätte ursprünglich am 31. Oktober erscheinen sollen, leider musste man hier jedoch eine Verschiebung bekanntgeben. Diese dürfte jedoch nicht allzu groß ausfallen, da man nun mit Anfang November plant. Alle, welche sich gemeinsam in die Schlacht stürzen wollen, müssen auf jeden Fall noch etwas Geduld haben.

In einer Sonderausgabe von Nintendo Direct wurde mit Animal Crossing: Pocket Camp (Mobil) das schon öfters erwähnte Spiel endlich ausführlich enthüllt. Dabei müsst ihr einen Zeltplatz führen und für eure tierischen Freunde gestalten. Das Spiel könnt ihr kostenlos spielen, wobei ihr natürlich auch Echtgeld investieren könnt. Ebenfalls schon vor vielen Monaten gezeigt wurde erstmals jener Titel, welcher nun endlich mit Shin Megami Tensei V (Switch) einen offiziellen Namen erhalten hat. Außerdem gibt es ein neues Video zum Spiel. Ebenfalls neu enthüllt wurden Metal Max Xeno (PS4, Vita) (Link) von Kadokawa Games, World End Syndrome (PS4, Switch, Vita) (Link) von Arc System Works und Servant of Thrones (Mobil) (Link) von Square Enix. Im nächsten Jahr in den Westen schaffen wird es Megadimension Neptunia VIIR (PS4, PS VR) und je ein erstes Video wurde zu den Projekten Code: Realize ~Shirogane no Kiseki~ (PS4, Vita) (Link), The Next Chaos Code (Arcade) (Link) und zur Switch-Version von Blossom Tales: The Sleeping King (Switch, PC) (Link) veröffentlicht. Noch im November geht Million Arthur: Arcana Blood (Arcade) in Japan an den Start, dazu könnt ihr euch nun am Eröffnungsvideo erfreuen.

Es folgen nun noch alle weiteren Videos der Woche! Der neuste Trailer zu Lost Sphear (PS4, Switch, PC) nimmt uns mit in die stimmungsvolle Welt des Titels und zu Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory (PS4, Vita) wurde mit dem 19. Januar der Europa-Termin genannt. Dank eines Livestreams können wir erstmals Gameplay-Material zu Attack on Titan 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) betrachten, des Weiteren gibt es den aktuellen Übersichtstrailer aus Japan. Kurze Einblicke wurden uns ebenfalls in Okami HD (PS4, Xbox One, PC) gewährt, die nächste Charakterankündigung wurde zu Dragon Ball FighterZ (PS4, Xbox One, PC) getätigt und während einer Messe wurde viel Material zu BlazBlue: Cross Tag Battle (PS4, Switch, PC) abgefilmt. Einige Gameplay-Aspekte standen aus Senran Kagura Burst Re:Newal (PS4) im Mittelpunkt, während das bereits erhältliche Senran Kagura: Peach Beach Splash (PS4) DLCs präsentierte.

Ebenfalls den Übersichtstrailer gibt es heute zu Sonic Forces (PS4, Switch, Xbox One, PC) und zu Little Witch Academia: Chamber of Time (PS4, PC) gibt es neben einem längeren Trailer auch viel Gameplay aus einem Livestream. Immerhin zwei TV-Spots könnt ihr euch zu Gintama Rumble (PS4, Vita) ansehen, ein neuer Trailer präsentiert uns Nobunaga’s Ambition: Taishi (PS4, Switch, PC) und auch die kommende Neuauflage Dragon’s Crown Pro (PS4) erhielt ein neues Video spendiert. Aus Japan erreicht hat uns ein TV-Spot zur Visual Novel Occultic;Nine (PS4, Xbox One, Vita) und zu Zwei: The Ilvard Insurrection (PC) wurde in einem Trailer mit dem 31. Oktober der Termin genannt und auch der Protagonist durfte sich zeigen.

Das realistische Kampfsystem wurde aus Kingdom Come: Deliverance (PS4, Xbox One, PC) gezeigt, drei Charaktervideos könnt ihr euch zu Our World is Ended (Vita) ansehen und ein Livestream zeigte uns Gefechte aus A Certain Magical Virtual-On (PS4, Vita). Schon bald erhältlich sein wird eine GotY-Edition mit neuen Inhalten zu HITMAN (PS4, Xbox One, PC) und zu Outcast – Second Contact (PS4, Xbox One, PC) wurde der Veröffentlichungstermin genannt. Schon bald auf Steam erhältlich sein wird Harvest Moon: Light of Hope (PS4, Switch, PC), die anderen Versionen folgen dann im nächsten Jahr, das relativ ungewöhnliche Boyfriend Dungeon erhielt einen neuen Trailer und in Bubsy: The Woolies Strike Back (PS4, PC) sind nicht alle Gäste zur Halloween-Party willkommen.

Zur Neuveröffentlichung des Arcade-Klassikers Sorcer Striker (PS4) gibt es ein erstes Video, morgen wird Lost Dimension auf Steam erscheinen und Final Fantasy XII: The Zodiac Age (PS4) feiert einen Meilenstein, denn das Spiel wurde bereits eine Million Mal ausgeliefert. Die neuen Charaktere aus Fire Emblem Heroes (Mobil) und der aktuelle DLC aus The Escapists 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) sind ganz auf Halloween ausgerichtet. Dank des letzten Firmware-Updates von Nintendo Switch kann man an der Konsole etwas überraschend nun auch den GameCube-Controller nutzen und in Japan wird Sonys PlayStation 4 derzeit mit einem stimmungsvollen Video beworben.

Damit machen wir gleich weiter mit den aktuellen Reviews von JPGames! Gummistiefel angezogen und Mistgabeln ausgepackt, wir begeben uns nämlich gleich doppelt auf den Bauernhof. Dabei konnten uns sowohl Story of Seasons: Trio of Towns (3DS) (zum Testbericht) als auch Stardew Valley (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht) überzeugen, angehende Bauern haben somit eine schöne Auswahl und können nach ihren persönlichen Vorlieben zugreifen. Passend zu Halloween gibt es heute ebenfalls zwei Reviews von Horrorspielen. Sehr nahe am Vorgänger bewegt sich dabei Yomawari: Midnight Shadows (PS4, PC, Vita) (zum Testbericht), wodurch Potential verschenkt wird. Die Grafik ist dabei niedlich gehalten. In eine ganz andere Richtung geht hingegen The Evil Within 2 (PS4, Xbox One, PC) (zum Testbericht), denn hier setzt man auf albtraumhafte Umgebungen, groteske Kreaturen und einen Erkundungs-Aspekt. Dabei vermag man den ersten Teil zu übertreffen. Bei Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen (3DS) (zum Testbericht) handelt es sich schließlich um einen aktionsreichen RPG-Titel mit rundenbasierten Kämpfen, welcher durch seine Leichtigkeit und Fröhlichkeit zu überzeugen vermag.