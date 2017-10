Das war… Kalenderwoche 42/2017

Wie jeden Sonntag gibt es heute den Wochenrückblick, obwohl wir eine eher ruhige Woche hinter uns haben. So können wir uns ganz auf aktuelle Neuankündigungen frisch aus Japan, hierzulande neu veröffentlichte Titel und unsere fünf neuen Reviews konzentrieren. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Sony verbreitete in Japan einen Teaser-Trailer zu einem neuen Projekt, welches als True End of Century RPG bezeichnet wird und für PlayStation 4 und Vita entwickelt werden soll. Den Entwickler nannte man nicht, dafür wird es bereits in der nächsten Woche weitere Informationen zum Projekt geben. Zwei weitere Neuankündigungen betreffen die beiden Spiele Full Metal Panic! Fight: Who Dares Wins (PS4) (Link) von B.B. Studio und Bandai Namco sowie Deemo Reborn (PS4) (Link) von Rayark Games. Des Weiteren erhielt das Remaster der Visual Novel Doukoku Soshite… (PS4, Vita) das erste Video spendiert. Etliche Spiele sind zudem in den letzten Tagen bei uns erschienen, im Folgenden findet ihr deswegen die Launchtrailer zu Fire Emblem Warriors (Switch, 3DS) (Link), Etrian Odyssey V: Beyond the Myth (3DS) (Link), Spelunker Party! (Switch, PC) (Link), Life is Strange: Before the Storm Episode 2 (PS4, Xbox One, PC) (Link), ELEX (PS4, Xbox One, PC) (Link) und Rogue Trooper Redux (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link).

Damit geht es an dieser Stelle weiter mit dem Block mit allen restlichen Videos der Woche! Bereits in der nächsten Woche erscheint mit Super Mario Odyssey (Switch) ein Spiel, welches von Fans längst sehnlich erwartet wird. Aktuell zeigt man uns Einblicke in den Koop-Modus, womit ihr auch mit diesem Feature vertraut gemacht werdet. Zum Fighting-Game BlazBlue: Cross Tag Battle (PS4, Switch, PC) nannte man die geplanten Konsolen und zeigte Teil 2 und Teil 3 der Charakter-Vorstellungen. In einem Livestream wurde neues Gameplay-Material aus Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings (PS4, Switch, PC, Vita) gezeigt, der nächste Charakter steigt für Dragon Ball FighterZ (PS4, Xbox One, PC) in den Ring und zu Monster Hunter: World (PS4, Xbox One, PC) läuft im japanischen Fernsehen der erste Werbespot. Zur Nintendo-3DS-Neuauflage von Apollo Justice: Ace Attorney nannte man die weltweiten Releasetermine und veröffentlichte einen Story-Trailer, das Spielsystem erklärte man uns aus Demon Gaze II (PS4, Vita) und ab sofort könnt ihr eine Demo zu Kirby: Battle Royale (3DS) ausprobieren.

Zu Danganronpa V3: Killing Harmony (PS4, PC, Vita) wurde ein sogenannter Accolades-Trailer veröffentlicht, welcher auf die positiven Pressestimmen hinweist, zwei neue Gameplayvideos sind zu Sonic Forces (PS4, Switch, Xbox One, PC) aufgetaucht und zu Mario Party: The Top 100 (3DS) ging Nintendo auf die verschiedenen Spielmodi ein. Der Japan-Termin zu Dragon’s Crown Pro (PS4) wurde ein wenig nach hinten verschoben, drei kürzere Videos gewähren uns Einblicke in Senran Kagura Burst Re:Newal (PS4) und zu Inazuma Eleven Ares (PS4, Switch, Mobil) nannte man einerseits die eben genannten Plattformen und zeigte andererseits zusätzlich sogar etwas Gameplay-Material. Die Heimkonsolenversion von Gintama Rumble (PS4, Vita) wird englisch lokalisiert in Asien erscheinen und der neue Trailer zu The Idolmaster: Stella Stage (PS4) zeigt uns einige neue Einblicke ins Spiel.

Aus dem Spiel Tokyo Tattoo Girls (PC, Vita) wurden uns die verfügbaren Begleiterinnen präsentiert, das rundenbasierte Rollenspiel in Chibi-Optik Guardians of Arcadia (Xbox One, PC) erhielt einen neuen Trailer spendiert und im Stil traditioneller japanischer Kunst gehalten ist Hyakki Castle (PC), dieses Spiel erscheint am 15. November und bietet auch ein interessantes Gameplay-System. Den konkreten PC-Termin nannte man zu Sword Art Online: Hollow Realization (PS4, PC, Vita), das Indie-Projekt MoonLighter (PS4, Switch, Xbox One, PC) wurde zusätzlich noch für Nintendo Switch angekündigt und die Neuauflagen von Resident Evil: Revelations und Resident Evil: Revelations 2 für die Switch werden über je ein neues Minispiel verfügen. Übrigens wurde der neuen Konsole von Nintendo ein neues Firmware-Update spendiert, welches beispielsweise das Teilen von Videos ermöglicht. Alles weitere zu den Neuerungen für Nintendo Switch findet ihr hier!

Als Nächstes wollen wir einen Blick auf kommende und aktuelle DLCs werfen! So ist das erste DLC-Paket zu Mario + Rabbids Kingdom Battle (Switch) inzwischen erhältlich, bei Resident Evil 7: biohazard (PS4, Xbox One, PC) stehen die letzten Inhalte im Fokus und der Kader von Street Fighter V (PS4, PC) wird erneut durch einen weiteren Kämpfer verstärkt. Halloween gefeiert wird ab sofort in Pokémon Go (Mobil) und Mobius Final Fantasy (PC, Mobil) geht aktuell ein Crossover mit Final Fantasy X ein. Ein Entwickler-Video zur kommenden Nintendo-Switch-Umsetzung von DOOM könnt ihr euch ebenfalls noch ansehen und aus Dead Rising 4 (PS4, Xbox One, PC) standen neue Kostüme im Blickpunkt.

Zum Wochenabschluss wollen wir euch nun noch die aktuellen Reviews von JPGames präsentieren! Viel Spaß hatten wir mit Blue Reflection (PS4, PC, Vita) (zum Testbericht), allerdings sollte man dafür über einige Fehler hinwegsehen können. Grafisch glänzt der Titel jedoch auf jeden Fall. Der Musou-Ableger Fire Emblem Warriors (Switch, 3DS) (zum Testbericht) vermag Fans beider Lager zu vereinen, allerdings hätte man hier noch für etwas mehr Variation bei der Charakterauswahl sorgen können. Nichts für schwache Nerven ist die Murder-Mystery-Visual-Novel Chaos;Child (PS4, Vita) (zum Testbericht), denn die Horror-Atmosphäre ist eine der großen Stärken des Spiels. Hingegen nicht so gelungen ist die englische Lokalisierung. Eine kleine Überraschung stellt Rabi-Ribi (PS4, PC, Vita) (zum Testbericht) dar, der kleine Titel ist eine Mischung aus Metroidvania und Bullet-Hell-Shooter. Die Geschichte mag zwar sehr verwirrend sein, aber Gameplay-technisch vermag man zu punkten. Ebenfalls angesehen haben wir uns die erweiterte Neuauflage Pokémon Tekken DX (Switch) (zum Testbericht), welche für all jene, welche das Original nicht gespielt haben, empfehlenswert ist. Wer auf Wii U schon zugegriffen hatte, wird keine bahnbrechenden Neuerungen vorfinden.