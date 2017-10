Das war… Kalenderwoche 41/2017

Heute können wir euch von einer überraschenden Ankündigung berichten, einer fehlerhaften Lokalisierung, erstaunlichen Verkaufszahlen und einem Release, welcher für Europa noch nicht konkretisiert wurde. Nach diesen Schlagzeilen folgt der gewohnte Block mit allen Videos der Woche und zum Schluss findet ihr schließlich noch unsere drei neuen Reviews und zwei Anspielberichte. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Remaster waren vor allem zu Beginn der aktuellen Konsolengeneration sehr populär, da Publisher so einfach auf der neuen Hardware präsent sein und zusätzlich ihre Spiele auf aktuellen Geräten spielbar machen konnten. In dieser Woche wurde wieder einmal ein Remaster von Square Enix angekündigt, nämlich Star Ocean: The Last Hope 4K & Full HD (PS4, PC). Das Projekt ist bisher nur für Japan angekündigt und wird dort ausschließlich digital bereits am 28. November erscheinen. Im Rahmen eines Livestreams wurde das Remaster angespielt, womit wir uns schon ein Bild der aufgebohrten Version machen können.

Mit Ys VIII: Lacrimosa of Dana (PS4, PC, Vita) ist bei uns vor Kurzem der neuste Teil der traditionellen Action-RPG-Serie erschienen, eher als weniger gelungen stellte sich dabei jedoch die englische Lokalisierung von NIS America heraus. Nun hat sich der Präsident persönlich für diesen Umstand entschuldigt und hat sogleich Besserung versprochen. So sollen die Texte nochmals überarbeitet werden, wobei man das Resultat der Bemühungen Ende November mittels kostenlosen Patch den Spielern zugänglich machen will.

Man hat es nun schon einige Male gehört: Indie-Spiele verkaufen sich recht ordentlich auf Nintendo Switch, obwohl diese oft auch für andere Plattformen erhältlich sind. Hier reiht sich nun neuerdings auch Shovel Knight (PS4, Switch, Wii U, Xbox One, PC, 3DS, Vita) ein, denn der Entwickler Yacht Club Games ließ verlauten, dass die Verkaufszahlen von der Veröffentlichung an besser auf Switch waren als auf anderen Konsolen. Hier scheint also geholfen zu haben, dass man gleich zum Start von Nintendo Switch mit einer Portierung eines Spieles aufwarten konnte, welches viele Fans für sich gewinnen konnte.

Die erweiterte Fassung Tokyo Xanadu eX+ (PS4, PC) wird im Westen erscheinen, Nordamerika hat mit dem 8. Dezember nun den konkreten Termin erfahren dürfen. Dabei bietet man ebenfalls eine Collector’s Edition mit zahlreichen Boni an. Aber was ist mit Europa? Davon war leider nicht Rede, womit sich natürlich die Frage stellt, ob man zum Import greifen soll oder nicht. Bei dieser Entscheidung können wir euch leider auch nicht helfen, werden euch aber natürlich auf dem Laufenden halten!

Keine Sorgen machen musste man sich über den Europa-Release von God Eater 3, dieser wurde dennoch offiziell gemacht, damit es hier keine Zweifel gibt. Aus der Serie gesellt sich zusätzlich noch der Ableger God Eater: Resonant Ops (Mobil) hinzu, hier war jedoch bisher nur von einer Japan-Veröffentlichung die Rede. Neu enthüllt wurde zudem Never Stop Sneakin‘ (Switch) (Link) von den Machern von Dust: An Elysian Tale und der erste richtige Trailer zu Gintama Rumble (PS4, Vita) zeigt erstmals genauer, in welche Richtung das Spiel gehen wird. Veröffentlicht wurde auch der Eröffnungsfilm zu School Girl/Zombie Hunter (PS4) und je den Launchtrailer zu den allesamt inzwischen erhältlichen The Evil Within 2 (PS4, Xbox One, PC) (Link), Story of Seasons: Trio of Towns (3DS) (Link), Chaos;Child (PS4, Vita) (Link) und Raiden V: Director’s Cut (PS4, PC) (Link) könnt ihr euch ebenfalls ansehen.

Nun widmen wir uns noch allen weiteren Videos der Woche! Ende Monat erwartet uns mit Super Mario Odyssey (Switch) ein potentielles Highlight, welches mit einem musikalischen Trailer und einem längeren Gameplayvideo beworben wurde. Ebenfalls ins Weihnachtsgeschäft von Nintendo fallen Pokémon Ultrasonne (3DS) und Pokémon Ultramond (3DS), die beiden Partnertitel zeigten sich dabei je in einem japanischen und deutschen Video. Die namensgebenden Gegenden aus der Erweiterung Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds (PS4) standen ebenso im Fokus wie die Inhalte des neuen Patchs zu Final Fantasy XIV: Stormblood (PS4, PC). Ein weiteres Mal angespielt wurde Code Vein (PS4, Xbox One, PC), einen neuen Charakter enthüllte man zu Dragon Ball FighterZ (PS4, Xbox One, PC) und zum bei uns unterdessen erhältlichen Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online (PS4, PC) standen die Göttinnen im Fokus.

Den Release-Fahrplan für Europa konkretisiert hat man zu Etrian Odyssey V: Beyond the Myth (3DS) und auch zu Life is Strange: Before the Storm (PS4, Xbox One, PC) wurde die zweite Episode datiert – beides erscheint bereits nächste Woche! In einem Video wurde uns die neue Schülerin aus Summer Lesson: Chisato Shinjo (PS4, PS VR) vorgestellt. Auch die Reihe mit Charaktervideos zu Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary (PS4, Vita) ging weiter und der japanische Übersichtstrailer zu Kirby: Battle Royale (3DS) zeigt uns in über sechs Minuten viele Einblicke ins Spiel. Für Shin Megami Tensei: Deep Strange Journey (3DS) wirbt ein auffälliges Video und für Japan wurde zusätzlich eine limitierte Edition zum Spiel angekündigt. Seine Vorzüge ins rechte Licht zu rücken vermochte auch Genkai Tokki: Castle Panzers (PS4), der Titel ist schon seit einigen Tagen in Japan erhältlich.

Ein TV-Spot macht auf den baldigen Japan-Release von Taiko Drum Master: Drum Session! (PS4) aufmerksam, der Switch-Termin genannt wurde zu Superbeat: Xonic und aus Jurassic World Evolution (PS4, Xbox One, PC) gibt es erstmals Material, welches die Spielgrafik zeigt. Der Accolades-Trailer zu Hellblade: Senua’s Sacrifice (PS4, PC) kommt erfrischend anders daher, erstmals spielbar ist Psychonauts 2 (PS4, Xbox One, PC), was sogleich stolz vorgeführt wurde, und mehrere Videos stellen euch Dragon Quest Rivals (PC, Mobil) etwas genauer vor. Den Titelsong und ein hitziges Gefecht zu hören respektive zu sehen gab es aus Girls und Panzer: Dream Tank Match (PS4), in Kürze wird Fire Emblem Heroes (Mobil) um neue Recken ergänzt und das letzte Video für heute macht euch auf die Kickstarter-Kampagne für die Lokalisierung von Order Land! (PS4, Switch, Xbox One, PC) aufmerksam.

Damit widmen wir uns den aktuellen Reviews von JPGames! Ein Spiel im Spiel gespielt wird in Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online (PS4, PC) (zum Testbericht), dank neuer Engine gibt das Spiel grafisch mehr her als andere Ableger der Serie. Allerdings trüben zahlreiche Macken das Vergnügen. In den Crossover-Kampf gestürzt haben wir uns mit Marvel vs. Capcom: Infinite (PS4, Xbox One, PC) (zum Testbericht), welches sich technisch im Mittelfeld bewegt. Dennoch werden Fans beider Universen zufriedengestellt. Bei Culdcept Revolt (3DS) (zum Testbericht) handelt es sich um ein digitales Brett- und Kartenspiel, welches Strategie und Glück zum Sieg benötigt. Hier könnt ihr euch im Multiplayer-Modus beweisen!

Zu einer kleinen Anspielgelegenheit eingeladen hat uns kürzlich Square Enix und so konnten wir schon Hand anlegen an das Remake zu Secret of Mana (PS4, PC, Vita) (zum Anspielbericht) und Lost Sphear (PS4, PC) (zum Anspielbericht), das neue Projekt von Tokyo RPG Factory. Lest euch doch bei Interesse unsere Eindrücke durch!