Das war… Kalenderwoche 40/2017

Neben einigen Ankündigungen und vielen Videos war diese Woche etwas ruhiger, weswegen wir einen genaueren Blick auf aktuelle Verkaufszahlen aus Japan werfen wollen. Vorstellen wollen wir euch aber auch unsere drei aktuellen Reviews zu interessanten Spielen und die Neuerscheinungen im Monat Oktober 2017. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Woche für Woche präsentieren wir euch die aktuellen Verkaufscharts frisch aus Japan, welche in dieser Woche viele Neueinsteiger beinhalten. Dabei sticht auf dem ersten Platz The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (PS4) hervor mit etwas über 87.000 verkauften Exemplaren. Weiter fällt auf, dass Nintendo Switch ein markanter Sprung auf 73.000 verkaufte Konsolen hingelegt hat, womit die Konsole die Führung in den Hardware-Charts weiter ausbaut, PlayStation 4 folgt mit 29.000 verkauften Einheiten mit respektablem Abstand. Auch diverse Switch-Titel konnten nochmals zulegen, was zeigt, dass viele Interessenten erst jetzt zugreifen, was auch mit dem zu knappen Hardware-Angebot erklärbar ist.

Damit wenden wir uns einigen interessanten Neuankündigungen der letzten Tage zu! Über ein Jahr lang hat Bandai Namco ein Geheimnis daraus gemacht, nun kündigte man das neue God-Eater-Projekt jedoch endlich konkret als God Eater 3 an! Für welche Plattformen das Spiel dereinst erscheinen soll, gab man jedoch nach wie vor nicht bekannt. Während dieser Titel weltweit erscheinen wird, gelten die nächsten drei Neuenthüllungen vorerst nur für Japan, es handelt sich dabei um Memories Off: Innocent Fille (PS4, PC, Vita) (Link), Bokujou Monogatari: Futago no Mura+ (3DS) (Link) und Kunio-kun: The World Classics Collection (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link). Eine erfreuliche Meldung gibt es aber auch für uns, denn mit The Witch and the Hundred Knight 2 (PS4) wird ein Titel für nächstes Jahr lokalisiert, welcher in Japan bereits seit Februar erhältlich ist. Ein erstes Video wurde zu Sumikko Gurashi: Sumikko Park he Youkoso (Switch) veröffentlicht, während wir bereits einen Blick auf das Eröffnungsvideo aus Little Witch Academia: Chamber of Time (PS4, PC) werfen dürfen. Die Neuauflage Dragon’s Dogma: Dark Arisen (PS4, Xbox One) ist in dieser Woche erschienen und erhielt deswegen einen Launchtrailer, dasselbe gilt für die 3DS-Version von Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre (3DS, Mobil).

Ende des Monats erscheint ein Nintendo-Zugpferd, welches mit großer Spannung erwartet wird: Super Mario Odyssey (Switch). Natürlich taucht aus diesem Grund immer mehr Material aus dem Spiel auf, aktuell sind das ein Übersichtstrailer, ein Blick auf die verschiedenen Königreiche und ein längeres Gameplayvideo. Noch von der Tokyo Game Show 2017 erreichte uns eine Bühnenpräsentation zu Monster Hunter: World (PS4, Xbox One, PC) und zwei neue Videos gibt es ebenso zu Yakuza Kiwami 2 (PS4). Neue Einblicke wurden uns auch in Pokémon Ultrasonne (3DS) und Pokémon Ultramond (3DS) gewährt, während je ein neuer Kämpfer aus Dragon Ball FighterZ (PS4, Xbox One, PC) (Link) und Dissidia Final Fantasy (PS4, Arcade) (Link) enthüllt wurde. Zwei Videos aus BlazBlue: Cross Tag Battle (Link 1, Link 2) präsentieren euch zudem einige Kämpfe, welche euch einen Vorgeschmack auf die Action geben, welche ihr im nächsten Jahr erwarten könnt.

Das aktuelle Video zu Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen (3DS) erklärt euch, was es mit dem ominösen Zusatz auf sich hat, welcher den Titel etwas sperrig erscheinen lässt. In der nächsten Woche erscheint bei uns Chaos;Child (PS4, Vita), womit es höchste Zeit wird, das Personal aus dem Spiel etwas genauer anzuschauen. Auf eine unheimliche Erkundungstour mit nimmt uns Yomawari: Midnight Shadows (PS4, Vita, PC) und ein längeres Video zeigt viele Eindrücke aus Hokuto ga Gotoku (PS4). Die nächsten vier Charaktere wurden uns aus Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary (PS4, Vita) präsentiert und aus Sword Art Online: Fatal Bullet (PS4, Xbox One, PC) gibt es einen neuen Trailer und weiteres Gameplay-Material. Die Charaktere standen aus Tokyo Clanpool (Vita) im Blickpunkt, während der Fokus des neuen Videos zu Genkai Tokki: Castle Panzers (PS4) auf dem Kampfsystem liegt.

Erstmals gibt es auch einen englischen Trailer zu Digimon Links (Mobil). In Japan wird aktuell ein TV-Spot zu Attack on Titan 2: Future Coordinates (3DS) ausgestrahlt, zu Death end re;Quest (PS4) wurde eine Kollaboration enthüllt und die Neuauflage Aokana: Four Rhythm Across the Blue for Nintendo Switch wurde für Japan mit einem Releasetermin versehen. In die Grundlagen eingeführt wurden wir zu Rogue Trooper Redux (PS4, Switch, Xbox One, PC) und die neu enthüllte Street Fighter V: Arcade Edition (PS4, PC) stellt eine Neuveröffentlichung des Spiels mit allen bisherigen und einigen kommenden Neuerungen dar. Bereits nächste Woche erscheint The Flame in the Flood auch noch für Nintendo Switch, während Arcana Heart 3: Love Max Six Stars bald den Sprung auf Steam schafft.

Eine Umsetzung für PlayStation 4 ist mit Project Nimbus: Code Mirai (Link) für 2018 geplant, während The Coma: Recut (Link) für diese Konsole sogar bereits erhältlich ist. Das kommende kostenlose Update wurde uns zu ARMS (Switch) im Video genauer vorgestellt und auch Mobius Final Fantasy (Mobil) wird in diesem Monat erweitert. Zahlreiche neue Inhalte sind in Japan auch für Senran Kagura: Peach Beach Splash (PS4) unterwegs und auch Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) erhält nochmals zwei neue Kämpfer. Spieler von Dead Rising 4 (PS4, Xbox One, PC) können schon bald in die Rollen bekannter Capcom-Helden schlüpfen, während sie Jagd auf Untote machen. Zum Abschluss des Videoblocks gibt es nun noch einen neuen Trailer zu Pokémon – Der Film: Du bist dran!, welcher einige nostalgische Gefühle wecken dürfte.

Nun wollen wir noch einen Blick auf die aktuellen Reviews von JPGames werfen! Statt immer nur Monster zu jagen, haben wir uns in Monster Hunter Stories (3DS) (zum Testbericht) für einmal mit der heimischen Fauna verbündet. Die Unterschiede zur Hauptreihe sind dabei groß, so wird beispielsweise rundenbasiert gekämpft, dennoch hat das Spiel seine Qualitäten. Auf ein tödliches Spiel einlassen müsst ihr euch, wenn ihr euch Danganronpa V3: Killing Harmony (PS4, PC, Vita) (zum Testbericht) zulegen wollt. Das Spiel überzeugt dabei sowohl mit alten als auch neuen Elementen, leidet aber auch unter einigen Macken. Dennoch handelt es sich um einen würdigen Nachfolger der Serie! Wenn ihr euch schon lange wieder einmal einen klassischen Metroid-Ableger gewünscht habt, dann solltet ihr Metroid: Samus Returns (3DS) (zum Testbericht) eine Chance geben. Zwar wird hier nur ein Klassiker neu interpretiert, aber die Neuerungen bringen frischen Wind mit, ohne das Gefühl zu verändern.

Zum Wochenabschluss wollen wir noch einen Blick auf die Neuerscheinungen im Monat Oktober 2017 werfen! Dabei erkennt man, dass uns einige interessante Titel erwarten. Hoffentlich können wir euch ein wenig bei der Entscheidung weiterhelfen.