Das war… Kalenderwoche 39/2017

Eine weitere ereignisreiche Woche liegt hinter uns! Am meisten Aufsehen erregen konnten dabei zwei Nachrichten, welche einen Blick in die Zukunft werfen, wobei es um die Handhelds von Sony und Final Fantasy XV ging. Zahlreiche Videos können wir euch heute ebenfalls zeigen, darunter viele Premieren, Eröffnungsvideos und Launchtrailer zu aktuellen Titeln. Abschließen wollen wir diesen Artikel mit unseren vier neuen Reviews und einem Beta-Anspielbericht. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Sony hatte großen Erfolg mit PlayStation Portable, aber es ist kein Geheimnis, dass das Geschäft mit dem Nachfolger PlayStation Vita nicht mehr so wirklich rund läuft. Auch aktuell sieht man außerhalb von Japan kein Potential für Handhelds. Dafür setzt man vermehrt auf den Mobile-Markt und natürlich auf das Spielen am großen Bildschirm mit PlayStation 4. Alle Fans von Sony-Handhelds sollten sich somit keine großen Hoffnungen machen, bald mit neuer Hardware überrascht zu werden.

Zu einem Dauerbrenner zu entwickeln scheint sich derweil Final Fantasy XV (PS4, Xbox One, PC), denn nach den Inhalten des Season-Passes und der kommenden PC-Version wird noch nicht Schluss sein. Derzeit schmiedet man konkrete Pläne für weitere Inhalte, welche man im November präsentieren will. Dabei ist auch ein zweiter Season-Pass im Gespräch, mehr VR-Inhalte sind ebenfalls eine Möglichkeit. Zunächst wird aber noch Episode Ignis im kommenden Dezember erscheinen, der letzte Teil der Inhalte des ersten Season-Passes.

Damit wenden wir uns einigen Neuankündigungen zu! Bandai Namco kündigte den Online-Rollenspiel-Ableger Sword Art Online: Integral Factor (Mobil) an, welcher free-to-play sein wird und über Mikrotransaktionen verfügen wird. FuRyu enthüllte mit dem vorläufigen Titel Project One-Room (PS4) und einem Teaser-Trailer ebenfalls neue Software und alle japanischen Fans von Visual Novels und Switch-Besitzer dürfen sich über die Ankündigung von Okuriinu (Switch) freuen. Für den Westen wurde zudem die Veröffentlichung von Spelunker Party! (Switch, PC) bekanntgegeben, das Spiel ist in Japan bereits seit letztem April erhältlich. Den Sommer noch etwas verlängern könnt ihr mit dem ersten Trailer zu Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation (PC) und auch zu PopoloCrois: Narcia’s Tears and the Fairy’s Flute (PC) gibt es erstes bewegtes Bildmaterial. Einen ersten Eindruck könnt ihr zudem zu Dragon’s Crown Pro (PS4) im Rahmen einer Gameplay-Demo gewinnen.

Einige Eröffnungsvideos wurden in den letzten Tagen ebenfalls veröffentlicht. In Japan seit wenigen Tagen erhältlich ist The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (PS4), womit das Opening nun aufgetaucht ist. Die weiteren Eröffnungsvideos stammen aus den Spielen Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux (3DS) (Link), Our World is Ended (Vita) (Link), .hack//G.U. Last Recode (PS4, PC) (Link) und Fire Emblem Warriors (Switch, 3DS) (Link). Letzteres Spiel ist in dieser Woche in Japan erschienen und aus diesem Grund standen nochmals zahlreiche Kämpfer (Link 1, Link 2, Link 3) im Rampenlicht. Aber auch wir durften uns über einige Neuerscheinungen freuen, weswegen ihr euch die aktuellen Launchtrailer zu Blue Reflection (PS4, PC) (Link), Golf Story (Switch) (Link) und One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition (PS4, Switch, PC) (Link) anschauen könnt. Mit dem Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System ist zudem neue Hardware erschienen, wenn auch die Verfügbarkeit eingeschränkt ist.

Es folgen nun noch alle weiteren Videos der Woche! Beginnen wollen wir hier mit einem neuen Trailer zu Code Vein (PS4, Xbox One, PC), einer ausführlichen Bühnenpräsentation zu Monster Hunter: World (PS4, Xbox One, PC) und tropischen Eindrücken aus Super Mario Odyssey (Switch). Schon in wenigen Tagen ist der ehemalige Klempner im Handheld-Abenteuer Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen (3DS) zu sehen und in Yo-kai Watch 2: Geistige Geister (3DS) könnt ihr ab sofort eintauchen. Aus Dragon Ball FighterZ (PS4, Xbox One, PC) wurde der nächste Kämpfer enthüllt, der Japan-Termin wurde für Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings (PS4, Switch, Vita) genannt und aus Atelier Online: Alchemists of Braceir (Mobil) wurden die wichtigen Figuren vorgestellt. Ein sehr unangenehmer Zeitgenosse stand aus The Evil Within 2 (PS4, Xbox One, PC) im Zentrum des neusten Trailers zum Spiel.

Zu Shenmue III (PS4, PC) durften wir den Entwicklern bei der Arbeit über die Schultern schauen, wobei an der Mimik der Charaktere gearbeitet wurde. Die nächste Jobklasse wurde aus Etrian Odyssey V: Beyond the Myth (3DS) wurde gezeigt, ein Level wurde aus Sonic Forces (PS4, Xbox One, Switch, PC) angespielt und vorerst nur für Japan wurde zu Nioh (PS4) eine Complete Edition mit allen DLCs angekündigt. In Japan kann man ab sofort eine Demo zu Lost Sphear (PS4, Switch, PC) ausprobieren, Resident Evil: Revelations 1 und 2 erhielten je ein Video zu den kommenden Versionen für Nintendo Switch und zu Little Witch Academia: Chamber of Time (PS4, PC) gibt es viel Gameplay zu sehen. Den neusten Trailer zu Red Dead Redemption 2 (PS4, Xbox One) findet ihr hier und die Neuauflage Rogue Trooper Redux (PS4, Switch, Xbox One, PC) präsentierte uns einige Vorzüge.

Auch Dragon’s Dogma: Dark Arisen (PS4, Xbox One) macht mit einem neuen Vergleichsvideo zu älteren Versionen Werbung in eigener Sache und Girls und Panzer: Dream Tank Match (PS4) wurde im Rahmen eines Livestreams angespielt. Einige Neuigkeiten gab es auch zum Jubiläumstitel Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary (PS4, Vita): In Japan wird man schon bald eine Demo ausprobieren können und weitere Charaktervideos (Link 1, Link 2) erreichten uns ebenso. Aus Sword Art Online: Fatal Bullet (PS4, Xbox One, PC) gibt es einen Trailer und ein Gameplayvideo zu sehen, zu City Shrouded in Shadow (PS4) gibt es neue Einblicke in den Überlebenskampf und The Good Life (PS4, PC) versucht sich mit tierischer Unterstützung zu finanzieren.

Das noch namenlose Mysterious Fighting Game (PS4) von Arika bekommt schlagkräftige Verstärkung, ein längeres Gameplayvideo gibt es zur Switch-Version von Dragon Quest Builders und Yooka-Laylee macht auf der neuen Nintendo-Konsole immer noch Probleme. Ein DLC mit viel Nintendo-Charme ist für Monster Hunter Stories (3DS) ab sofort erhältlich, zu Gundam Versus (PS4) gibt es in Japan einen neuen Kämpfer zu kaufen und der Strom an Neuzuwachs für Fire Emblem Heroes (Mobil) reißt ebenfalls nicht ab. Das Angebot für Abonnenten von PlayStation Plus im Oktober wird euch hier vorgestellt, Nobuo Uematsu lädt uns ein, das Main Theme von Final Fantasy neu zu arrangieren und die Persona-5-Vinyl gewährt uns weitere spannende Einblicke in die Produktion.

Damit werfen wir nun noch einen Blick auf die aktuellen Reviews von JPGames! Mit Utawarerumono: Mask of Truth (PS4, Vita) (zum Testbericht) ist bei uns nun ebenfalls das Finale der Trilogie erhältlich, welche eine Mischung aus Visual Novel und Taktikrollenspiel ist. Zusammen mit dem direkten Vorgänger könnt ihr damit eine packende und tragische Geschichte erleben, welche für viele Stunden unterhält. In Tokyo Dark (PC) (zum Testbericht) ist der Name gewissermaßen Programm, denn die düstere Visual Novel spielt in Tokio und ihr müsst als Detektivin Geheimnissen auf den Grund gehen. Dabei schwankt die grafische Qualität, dafür ist die Soundkulisse ein echtes Highlight! Von Compile Heart stammt Mary Skelter: Nightmares (Vita) (zum Testbericht), wobei es sich hier um einen typischen Dungeon Crawler handelt. Gameplay-technisch sorgt man dank kreativer Ideen jedoch für frischen Wind. Ganz besonders empfehlen möchten wir euch mit Ys VIII: Lacrimosa of Dana (PS4, PC, Vita) (zum Testbericht) den neuesten Wurf aus der traditionellen Action-RPG-Reihe, wobei man das Konzept etwas angepasst hat und nun den Erkundungsaspekt in den Vordergrund rückt. Die flotten Actionkämpfe und abwechslungsreichen Nebenaufgaben sorgen zudem für ein extrem kurzweiliges und spaßiges Spielerlebnis.

Kürzlich fand eine Closed Beta zu einem Kampfspiel statt, welches durch seine tolle Optik schon für viel Aufsehen sorgen konnte: Dragon Ball FighterZ (PS4, Xbox One, PC). Auch wir haben uns in den Kampf gestürzt und dabei festgestellt, dass die Lernkurve sehr steil ist und der Titel kompetitiv ausgelegt ist. Alles weitere entnehmt ihr unserem Anspielbericht!