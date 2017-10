Das erste Video zu The Next Chaos Code von FK Digital

FK Digital hat das erste Video zu The Next Chaos Code (derzeitiger Titel) veröffentlicht, welches euch Szenen aus dem Gameplay präsentiert. Der Titel wurde auf dem Event „Toushinsai 2016“ enthüllt und ist ein Nachfolger von Chaos Code beziehungsweise von dem dazugehörigen Remaster Chaos Code: New Sign of Catastrophe. Die angesprochenen Szenen stammen aus einem Livestream, den entsprechenden Ausschnitt seht ihr unten. In diesen Szenen seht ihr Figuren wie Vein, Kagari, Rui, Bravo, Helmes, Ray, Celia, Celia II Kai, Cait & Sith, Cerberus, Gou und eine weitere geheimnisvolle Person.

via Gematsu