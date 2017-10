Darkest Dungeon erscheint offenbar für Nintendo Switch

By

Das Genre der sogenannten „Roguelike“-Spiele wächst immer mehr und bringt immer wieder neue, innovative Titel mit sich. Eines dieser Spiele, in welchem ihr für hunderte Stunden versinken könnt, ist Darkest Dungeon. Darin stellt ihr euch eine Truppe aus verschiedenen Charakteren mit unterschiedlichen Klassen und Fähigkeiten zusammen und erkundet, nun ja, dunkle Kerker und Gegenden. Das Besondere daran ist das Kampfsystem, in welchem ihr äußerst taktisch vorgehen müsst, sonst stirbt schnell mal einer eurer Charaktere. Und in Darkest Dungeon bedeutet dies, dass die Person künftig auch tot bleibt.

Auf Twitter zeigte Red Hook Studios, die Entwickler hinter Darkest Dungeon, ein kurzes Gameplay-Video des Spieles. Am Ende stellt sich jedoch heraus, dass es auf Nintendo Switch läuft und man bestätigt damit mehr oder weniger einen Release des Titels auf der aktuellen Nintendo-Konsole. Eine richtige, offizielle Bestätigung mit Datum gibt es jedoch noch nicht. Bis diese kommt, dürfte aber nicht mehr viel Zeit vergehen.

Wait for it… wait for it… pic.twitter.com/1qh9juaOX6 — Red Hook Studios (@RedHookStudios) 29. September 2017

via Twitter