Cloud of Darkness kämpft in Dissidia Final Fantasy NT

Mit Cloud of Darkness aus Final Fantasy III hat Square Enix den neuesten spielbaren Charakter zu Dissidia Final Fantasy Arcade enthüllt. Cloud of Darkness wird auch in der kommenden PS4-Veröffentlichung Dissidia Final Fantasy NT verfügbar sein, wie Square Enix zudem bestätigte. Einen Trailer und Gameplay-Material seht ihr unten.

Dissidia Final Fantasy ist schon seit langer Zeit in japanischen Spielhallen spielbar und hat bereits etliche neue Charaktere und Stages spendiert bekommen. Die Playstation-4-Version des Spiels, Dissidia Final Fantasy NT, erscheint weltweit im Frühjahr 2018. Es ist anzunehmen, dass die neuen Charaktere und Stages auch in der PS4-Version zur Verfügung stehen werden, zumindest in DLC-Form. Mindestens sechs Charaktere werden in DLC-Form zur Verfügung stehen, das wissen wir bereits aus der Europa-Ankündigung.

Zuletzt stellte man Ultimecia für die Arcade-Version vor, davor gab es mit Jekkt, Exdeath, Bahamut, Emperor Mateus, Kuja, Sephiroth, Ace, Kain Highwind, Garland, Kefka und Ramza schon unzählige Extra-Charaktere. Wie sich diese letztlich auf die PS4-Version und DLCs aufteilen, bleibt abzuwarten. Zumindest Cloud of Darkness scheint also bereits zum Launch implementiert zu sein.

via Gematsu